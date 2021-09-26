جماهير الاتحاد تدعم ناديها بمليون ريال سعودي

الجماهير تساعد نادي الاتحاد بطريقة غير مباشرة

بطريقة غير مباشرة، ساعدت جماهير نادي الاتحاد ناديها ماليًا، وذلك بعد مباراة التعاون الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، في ظل حاجة العميد للدعم المادي.

تعادل نادي الاتحاد مع نظيره التعاون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن خزينة نادي الاتحاد حصلت على دعم مادي قيمته مليون ريال، بعد حضور جماهير النادي بكثافة في مباراة التعاون على ملعب الجوهرة.

وأضافت الصحيفة أن عدد الحضور لجماهير الاتحاد في ملعب الجوهرة خلال لقاء التعاون، وصل إلى 34547 مشجعًا، أي أكثر من 90% من سعة الملعب.

وتم تحديد السعة المسموح لها في ملعب الجوهرة لحضور مباراة الاتحاد أمام التعاون، وبالفعل كانت الجماهير عند الموعد لتساعد إدارة العميد ماليًا بشكل غير مباشر.

وكانت تذاكر مباراة الاتحاد أمام التعاون قد نفدت قبل انطلاق المباراة بأكثر من 30 ساعة، وذلك في ظل حرص الجماهير على حضور المباراة ومساندة النمور أمام التعاون.