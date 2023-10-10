على جماهير الاتحاد الانتظار قليلًا .. "خلافات سانتو والإدارة قائمة وإقالته حاليًا كارثة"

آخر مستجدات علاقة نونو سانتو مع نادي الاتحاد

SHAHID

بعد أن كان الجميع يُشيد به في الموسم الماضي 2022-2023.. أصبح البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مرمى أسهم الانتقادات الجماهيرية، خلال الوقت الحالي.

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سانتو قاد الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في الموسم الماضي، قبل أن تتراجع النتائج بشكل مخيف، في العام الرياضي الحالي 2023-2024.

وبالتزامن مع تراجع النتائج، تطالب الجماهير الاتحادية، مجلس إدارة النادي باستمرار، بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي، والتعاقد مع "بديل"، يستطيع إعادة الفريق، للمنافسة بقوة.

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وحسب التطورات الأخيرة.. تبدو "إقالة" نونو سانتو، ممكنة للغاية؛ بعد أن كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن وجود توتر في العلاقة بين المدرب ومجلس الإدارة.

وأشار شاهين في تصريحات لبرنامج "برا 18"، إلى أن سانتو، يحمل الإدارة الاتحادية، مسؤولية تراجع النتائج؛ بسبب عدم إبرام العديد من التعاقدات التي طالب بها، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضاف: "من ناحيتها.. تحمّل إدارة الاتحاد، نونو سانتو نفسه، مسؤولية تراجع النتائج؛ بسبب إصراره على القيام بمسؤوليات ليست من اختصاصه، وانشغاله بأمور خارج المستطيل الأخضر".

ويبقى السؤال الآن: "لماذا إذًا لم تعلن إدارة نادي الاتحاد عن إقالة سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رغم هذه التوترات في العلاقة؟!".

هنا يظهر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، الذي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" في وقتٍ سابق، أن إقالة سانتو حاليًا، ستكلف خزينة العميد، مبلغًا يصل إلى 12 مليون ريال سعودي.

وأوضح القانوني الرياضي، أنه إذا انتظر الاتحاد، حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024"، ستنخفض تكلفة إقالة المدير الفني البرتغالي، إلى 4 ملايين فقط.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم؛ حيث سيلتقي بفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية.

SHAHID