فيديو | يطالبونه بالاستقالة .. مسؤول الأهلي يفاجأ بحشد الجماهير الغاضبة أثناء مغادرة النادي!

ماذا يحدث في الأهلي؟

سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير النادي الأهلي، تجاه الإدارة، على خلفية أحداث الفترة الأخيرة، والتي انعكست بدورها على تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في المسابقات المحلية.

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الأهلي، ورغم انتصاراته القارية، التي جعلته في وصافة مجموعة الغرب بدوري النخبة الآسيوية، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، إلا أنه تلقى خسارة أمام الاتحاد بهدف دون مقابل، في أسبوع الديربيات، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

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وفوجئ الويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي للأهلي، أثناء مغادرة مقر النادي، بالجماهير المتواجدة في الخارج، وهي تطالبه بتقديم استقالته، خاصة بعدما تلقى اتهامًا بإهدار أموال النادي برفقة الرئيس التنفيذي، الإنجليزي رون جورلي.

وأثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعدما صرّح بأن جورلي وكونجيرتون رفضا استقطاب حكام أجانب لمباريات الأهلي التي يستضيفها على أرضه، رغم أن التكلفة المالية ليست مرتفعة، بينما قاما بشراء سيارات على حساب النادي، بمبالغ تتخطى 1.5 مليون ريال سعودي.

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وحقق الأهلي 3 انتصارات فقط في أولى 9 جولات بدوري روشن، مقابل تعادلين و4 هزائم، ليحتل المركز التاسع في جدول المسابقة، برصيد 11 نقطة، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مبكرًا، من دور الـ32، بعد الخسارة أمام الجندل، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، بنتيجة (1-2).