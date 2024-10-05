فيديو | وسط أجواء خيالية .. جماهير الأهلي تشعل القمة وتتسبب في تأجيل انطلاق كلاسيكو الهلال

شاهد ما حدث في بداية الكلاسيكو

قدمت جماهير الأهلي والهلال أجواء خيالية في ملعب الجوهرة المشعة، قبل انطلاق مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء السبت، بالجولة السادسة ضمن منافسات البطولة المحلية.

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وقامت الجماهير الأهلي بعمل "تيفو" رائع للمباراة، ونفس الأمر بالنسبة لجماهير الهلال الحاضرة، لتشتعل الأجواء قبل انطلاق الكلاسيكو.

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وتسبب جمهور الأهلي في تأخر انطلاق الكلاسيكو لدقائق قليلة، بسبب إشعال الألعاب النارية التي جعلت الملعب يمتلئ بالدخان الكبير.

وشهد الملعب أجواء خيالية من جانب جماهير الفريقين، وسط حماس كبير من الجميع.