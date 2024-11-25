"الأهلايون والاتحاديون والنصراويون فرحوا بمعلومتك المغلوطة" .. الزلال يطالب فلاته بالاعتذار بعد إنصاف سلسلة الهلال!

بعد صراع الأهلي والهلال على سلسلة اللا هزيمة ..

لم يتوقف الجدل بين الناقدين الرياضيين عبد العزيز الزلال، وعبد الله فلاته، حول سلسلة اللا هزيمة التاريخية لناديي الأهلي والهلال، وتتويجات الفريقين بالبطولات خلال تلك السلسلة.

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فلاته طالب الزلال بالاعتذار إليه، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، متهمًا إياه بذكر معلومة مغلوطة، قال فيها الزلال إن الأهلي لم يتوج بألقاب خلال سلسلة اللا هزيمة، التي حققها بين عامي 2014 و2016، ليرد فلاته بأن الأهلي توج بلقب الدوري في تلك الفترة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد الجدل، بمطالبة الزلال لفلاته بالاعتذار إليه عبر رسالة واتس آب، قائلًا إن فلاته هو كانت معلومته مغلوطة، والتي فرح بها جمهور الأهلي والاتحاد والنصر في الساعات الماضية.

وقال الزلال إن الأهلي لم يتوج بالدوري خلال سلسلة اللا هزيمة، وأجاب عليه فلاته بأن ذكر تتويج بالدوري في الموسم الذي حقق فيه السلسلة، وليس خلالها، ليرد عليه الزلال بأنه أمهر شخص في التلاعب بالألفاظ.

وحسم الإعلامي وليد الفراج، الجدل، باستعراض سلسلة اللا هزيمة للفريقين، على المستوى المحلي، وليس الدوري فقط، مؤكدًا أن الهلال حقق 57 مباراة بلا هزيمة، وتوج خلالها برباعية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي (مرتين)، بينما فاز الأهلي بلقب كأس ولي العهد فقط خلال 51 مباراة متتالية دون هزيمة.

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وأوضح الفراج أن سبب تلك المقارنة هو المناوشات بين المركزين الإعلاميين للهلال والأهلي، عبر منصة (إكس)، خلال الساعات الماضية، بعد نشر الأهلي بسلسلة اللا هزيمة في دوري المحترفين، فيما رد عليه الهلال بتغريدة استعراض السلسلة على المستوى المحلي.