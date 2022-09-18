جماهير أتلتيكو مدريد تقع في فخ العنصرية .. هتافات ضد فينيسيوس قبل الديربي

يبدو أن مشاكل فينيسيوس جونيور لن تنتهي قريبًا.

شهدت اللحظات التي سبقت مواجهة أتلتيكو وريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني تعرض البرازيلي فينيسوس جونيور للعنصرية.

جاء هذا بعد أن تجمعت جماهير أتلتيكو مدريد خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريقهم استعدادًا لمشاهدة ديربي العاصمة ضد الخصم ريال مدريد.

الجماهير ظلت لعدة دقائق خارج الملعب تقوم بتصرفات ترفضها كرة القدم، حيث ظلوا يرددون هتافات عنصرية ضد اللاعب البرازيلي.

وكان فينيسيوس هو بطل العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية بسبب احتفالاته التي يراها البعض مستفزة و جاء هذا في أعقاب ما بدر من هجوم من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو"، والذي وصفه بالقرد ثم اعتذر لاحقًا.

وظلت الجماهير تردد نفس الكلمة خارج ملعب فريقهم قبل بداية المباراة بحوالي ساعة وتقول: "أنت قرد، فينيسيوس أنت قرد".

وأصدر ريال مدريد بيانًا بعد تصريحات برافو وأكد خلاله أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق لاعبه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل تلك المباراة وهو في رصيده 15 نقطة من خمس جولات في المركز الثاني بينما يحل أتلتيكو مدريد المركز السابع بعشر نقاط.