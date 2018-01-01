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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

جماهير آرسنال تُصيب ديلي آلي بزجاجة مياه

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حادثة مؤسفة في لقاء كأس الرابطة الإنجليزية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يمر ديربي لندن في كأس الرابطة الإنجليزية دون حوادث، إذ تعرض ديلي آلي لاعب وسط توتنهام للضرب بزجاجة مياه من أحد جماهير آرسنال.

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وانتهى اللقاء الذي جمع الطرفين في ربع نهائي البطولة بانتصار توتنهام بهدفين دون رد أحرزهما سون هيونج مين وديلي آلي على ملعب الإمارات.

وقد تعرض صاحب الهدف الثاني للضرب بزجاجة مياه من أحد جماهير المدفعجية خلال جلبه للكرة لتنفيذ "رمية تماس" قبل النهاية بـ20 دقيقة، ليشتكي بعدها للحكم جون موس الذي تحدث معه قليلًا ثم استأنف اللعب.

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ولم يقف ديلي آلي صامتًا بل أشار لجماهير أصحاب الملعب بأصبعيه تعبيرًا عن نتيجة اللقاء التي أدت لتأهل فريقه لنصف النهائي وخروج آرسنال من البطولة.

يُذكر أن لقاء الذهاب في البريميرليج بين الطرفين شهد إلقاء أحد جماهير السبيرز لموزة على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

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