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كأس أمم أفريقيا

جمال بلماضي يعلن القائمة النهائية للجزائر لأمم إفريقيا

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تعرف على قائمة الجزائر النهائية المشاركة بأمم إفريقيا 2019
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن القائمة النهائية، التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

الحراس: مبولحي، دوخة، أوكيجة

الدفاع: ماندي، زفان، بن سبعيني، حليش، تاهرات، بن لعمري، عطال، فارس.

اختيارات المحررين

الوسط: بلقبلة، بن ناصر، عبيد، فيغولي، قديورة، بوداوي.

الهجوم: أوناس، محرز، سليماني، براهيمي، بونجاح، بلايلي.

المنتخب الجزائري يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات السنغال كينيا وتنزانيا.

ويسعى محاربي الصحراء لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما تم تحقيقها عام 1990.

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