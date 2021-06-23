جمال بلعمري يعترف بمفاوضات الأهلي ويحسم موقفه

اللاعب الجزائري يكشف عن موقفه من عرض الأهلي

اعترف الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، بوجود مفاوضات معه من جانب الأهلي السعودي، بهدف الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كاشفًا عن موقفه من هذا العرض.

الأهلي حاول ضم جمال بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن اللاعب الجزائري فضّل الاستمرار مع ليون الفرنسي، الذي يتمسك بوجوده بقائمته.

ونقلت صحيفة "البلاد" السعودية تصريحات بلعمري، الذي اعترف خلالها بتلقيه عروضًا من الأهلي وعدد من الأندية الفرنسية والتركية والقطرية، للحصول على خدماته ببداية الموسم المقبل.

وشدد جمال بلعمري، على أنه لن يستمر في صفوف ليون الفرنسي الموسم المقبل، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، وعدم اعتماد مدربه عليه.

بلعمري تلقى صدمة من جانب المدرب الهولندي بيتر بوش، المدير الفني لفريق ليون، والذي لم يعتمد عليه بشكل أساسي، حيث شارك في بطولة الدوري الفرنسي في 6 مباريات فقط، ومباراتين في كأس فرنسا.

ويرغب النادي الأهلي التعاقد مع المدافع الجزائري، من أجل تدعيم خط الدفاع، في ظل اقتراب رحيل محمد آل فتيل مدافع الفريق الحالي، والذي رفض تجديد تعاقده.

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وعرض الأهلي على آل فتيل مبلغ 2.5 مليون ريال في الموسم، ولكن اللاعب يريد الحصول على الضعف، وهو الأمر الذي جعل العديد من الأندية تدخل في مفاوضات معه للحصول على خدماته.