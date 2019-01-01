الشباب يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة النصر

الشباب يواجه النصر غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة الثالثة

ماجد جزر

تلقى الجهاز الفني بنادي الشباب السعودي ضربة موجعة بعدما تأكد غياب اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري عن مباراة الفريق المُقبلة بالدوري السعودي.

الشباب يواجه النصر غدًا الجمعة في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي.

وسيغيب بلعمري عن اللقاء بسبب إصابته مع منتخب بلاده، وتأخُّر حضوره؛ إذ لم يصل إلا مساء البارحة.

وكان بلعمري قد غاب عن لقاءَي الشباب أمام الفتح، ثم الفيصلي في الدوري السعودي، ويعد لقاء النصر هو الثالث للاعب بعيدًا عن تشكيلة الليث.

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يُذكر أن جمال بلعمري يُعد أحد أهم الركائز الأساسية في نادي الشباب، وكان قد ظهر بشكل رائع رفقة منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية والتي حققها محاربي الصحراء.