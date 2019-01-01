جمال بلعمري : لن أرحل عن الشباب بسبب أفضل رئيس في الكرة السعودية

عدم وجود رغبة له للرحيل عن صفوف الليوث خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحد جماهير نادي الشباب السعودي حقيقة رحيل المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي اتحاد كلباء الإماراتي.

ونشر المشجع الشبابي تصريحات للاعب الجزائري التي أكد فيها عدم وجود رغبة له للرحيل عن صفوف الليوث خلال الفترة الحالية.

العديد من التقارير تحدثت عن اقتراب اللاعب الجزائري من الانضمام إلى صفوف اتحاد كلباء الإماراتي في الميركاتو الصيفي.

وقال بلعمري المنُضم حاليًا للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا إنه سيبقى رفقة فريقه الشبابي.

بلعمري أضاف أنه تمسك بالبقاء داخل النادي مع الإدارة السابقة التي كانت مليئة بالمشاكل، فكيف يرحل عن النادي وهو في ازهى عصوره.

وقال اللاعب الجزائري أنه حاليًا يتواجد مع أفضل رئيس نادي سعودي خالد البلطان، وكذلك يمتلك علاقة طيبة مع جماهير الفريق.

المدافع الدولي أعاد الفضل لناديه وإدارة النادي في الحالية في العودة إلى صفوف محاربي الصحراء مُجددًا بعد ابتعاده عن صفوفهم لفترة طويلة، وهو الأمر الذي كان غير متوقعًا.

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وأنهى بلعمري ليؤكد أنه سعيد في صفوف الليوث ويشعر بالراحة داخل الفريق، نافيًا بذلك التقارير التي تحدثت عن اقترابه من نادي اتحاد كلباء الإماراتي.