محمد صلاح ينافس على جائزتين ورونالدو ضد ميسي مجددًا .. المرشحون لـ"الأفضل" من جلوب سوكر

الإعلان عن المرشحين لجوائز "جلوب سوكر" 2024..

أعلنت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر"، اليوم الخميس، عن المرشحين لجميع جوائزها للأفضل في العالم، لعام 2024.

حفل جوائز "جلوب سوكر" يُقام في نسخته الـ15، يوم 27 من شهر ديسمبر لعام 2024؛ على هامش مؤتمر دبي الرياضي.

ويقدم الحفل 12 جائزة؛ أبرزها: "أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب شاب في العالم، أفضل نادٍ، أفضل مدير فني، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل نادٍ في الشرق الأوسط".

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وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، المرشحين لأبرز جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024؛ والذين جاءوا على النحو التالي..

جائزة أفضل لاعب في العالم

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ جاء على رأس 33 اسمًا، تم اختيارهم للتنافس على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم 2024.

ويتنافس رونالدو كـ"العادة" مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى عددٍ من أبرز نجوم العالم؛ مثل: "المصري محمد صلاح، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الفرنسي كيليان مبابي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإنجليزي هاري كين ومواطنه جود بيلينجهام، النرويجي إرلينج هالاند والجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال".

جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

لا يُمكن ذكر هذه الجائزة؛ إلا ويأتي على رأس الأسماء المرشحة الجوهرة الإسبانية لامين يامال؛ الذي يقدم مستويات مبهرة مع العملاق الكتالوني برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.

هُناك اسم برشلوني آخر على رأس المرشحين، وهو المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي؛ ويأتي بجانبه كل من "التركي أردا جولر (ريال مدريد الإسباني)، والبرتغالي جواو نيفيش (باريس سان جيرمان الفرنسي)".

جائزة أفضل مهاجم في العالم

الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي؛ جاء على رأس المرشحين للتتويج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل مهاجم في العالم 2024؛ لكن.. مهمته لن تكون سهولة أبدًا، بتواجد عمالقة عالميين معه؛ أبرزهم: "الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، والنرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)".

ويبرز الثنائي الإسباني الشاب لامين يامال "برشلونة الإسباني" ونيكو ويليامز "أتلتيك بيلياو الإسباني"، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم 2024، مع الإنجليزي هاري كين، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

جائزة أفضل لاعب وسط في العالم

بعد الموسم الرائع للعملاق الإسباني ريال مدريد في 2023-2024؛ كان من الطبيعي أن يتم اختيار ثنائي الفريق "الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي"، بالإضافة إلى المعتزل الألماني توني كروس؛ على رأس المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب وسط في العالم.

ويعتبر الألماني الشاب فلوريان فيرتس "باير ليفركوزن الألماني"، والإسباني داني أولمو "برشلونة الإسباني"، أقوى المنافسين للثلاثي المدريدي على الجائزة، في حفل "جلوب سوكر 2024".

جائزة أفضل نادٍ في العالم

يتقدم الثنائي العربي الأهلي المصري والعين الإماراتي، الأندية المرشحة للأفضل في العالم 2024؛ خلال حفل جوائز "جلوب سوكر".

وإلى جانب الأهلي والعين؛ تم ترشيح كل من "إنتر وأتالانتا الإيطاليين، أتلتيكو مينيرو وبوتافوجو البرازيليين، مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي".

جائزة أفضل مدرب في العالم

شهدت قائمة المرشحين لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل مدرب في العالم 2024، سيطرة المديرين الفنيين الإسبان؛ وعلى رأسهم بيب جوارديولا "مانشستر سيتي الإنجليزي"، ميكيل أرتيتا "آرسنال الإنجليزي"، لويس إنريكي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، تشابي ألونسو "باير ليفركوزن الألماني" ولويس دي لا فوينتي "منتخب إسبانيا".

وبالإضافة إلى هذا الخماسي الإسباني؛ تم ترشيح الثلاثي الإيطالي كارلو أنشيلوتي "ريال مدريد الإسباني"، جيان بييرو جاسبيريني "أتالانتا لإيطالي" وسيموني إنزاجي "إنتر الإيطالي"، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي يكتب المجد مع منتخب بلاده.

أفضل نادٍ ولاعب في الشرق الأوسط

ينافس الهلال "بطل الثلاثية المحلية التاريخية في السعودية"، مواطنيه النصر والاتحاد، بالإضافة إلى العين الإماراتي والأهلي المصري، على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لعام 2024.

ومن ناحيتهم.. سيطر لاعبو دوري روشن للمحترفين، على قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط؛ حيث يتقدم الأسماء كل من: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (النصر)، السعودي سالم الدوسري والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، والساحر الجزائري رياض محرز (الأهلي)".

ويعتبر المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، أقوى تهديد لنجوم دوري روشن على الجائزة؛ خاصة بعد تتويجه بلقبي الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي.

وخصصت "جلوب سوكر" رابطًا للمشجعين هو "http://vote.globesoccer.com"؛ من أجل التصويت لنجومهم المفضلين، الذين يستحقون التتويج بجوائزها المختلفة لعام 2024.