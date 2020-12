مع برشلونة وريال مدريد .. الأهلي يحجز مقعده في القائمة النهائية لنادي القرن

حجز النادي الأهلي المصري مقعده في القائمة النهائية للتنافس على جائزة نادي القرن عن الفترة من 2001 حتى 2020 المقدمة من "Globe Soccer Awards".

كان الأهلي قد تواجد ضمن قائمة من الأندية للتنافس على جائزة نادي القرن في الحفل الذي يُقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة سنويًا، وسيُقام استثنائيًا هذا العام في السابع والعشرين من ديسمبر لمنح جوائز القرن وليس العام فقط كما جرت العادة.

وقد ضمت تلك القائمة عددًا من الأندية أبرزها ريال مدريد، برشلونة ، بايرن ميونخ ، ليفربول ، مانشستر يونايتد ، بي إس جي ويوفنتوس .

حساب جوائز جلوب سوكر الرسمي على تويتر أعلن اليوم عن القائمة النهائية للأندية المتنافسة على لقب نادي القرن، وقد ضمت الأهلي وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وقد دعا الجماهير للتصويت على الخيار المفضل لهم بدءًا من اليوم عبر الموقع الخاص بالجوائز "vote.globesoccer.com".

📜 Here are the finalists for the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award: , , and ⁣

⁣⁣⁣⁠⁣

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/l5ev3V3nDR