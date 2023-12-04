جلطة سراي يُوضح حقيقة مفاوضاته لضم نجم النصر خلال يناير

النصر يمتلك عددًا من الأجانب المميزين

SHAHID

أوضح كوشكون جولبهار المسؤول الإعلامي لفريق جلطة سراي التركي حقيقة ما أثير في الإعلام مؤخرًا حول رغبتهم في التعاقد مع نجم وسط النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

المصادر الصحفية التركية تحدثت مؤخرًا عن مفاوضات يُجريها جلطة سراي مع النصر حول ضم لاعبه سيكو فوفانا خلال يناير القادم، مشيرة إلى أن ويلفريد زاها مهاجم الفريق التركي يلعب دورًا مهمًا في تلك المفاوضات بهدف إقناع مواطنه بقبول الرحيل عن دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جولبهار نفى تمامًا تلك الأخبار، بقوله لصحيفة الرياضية السعودية "إن جلطة سراي لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر ولم يتواصل مع مسؤولي النصر أو المقربين من اللاعب من أجل ضمه. كما أنه يصعب جدًا الحديث عن لاعب عقده مستمر مع ناديه"

فوفانا كان قد انضم للنصر قادمًا من لانس الفرنسي بداية الموسم الجاري وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2026، ورغم ظهوره في 13 مباراة هذا الموسم إلا أنه لم يُقنع الإعلام والجمهور بالشكل الكافي وهناك حديث بالفعل في الإعلام السعودي عن طلب المدرب لويس كاسترو استبداله خلال الانتقالات الشتوية.

اللاعب الإيفواري لعب 10 مباريات في دوري روشن ومباراتين في كأس الملك وواحدة في دوري أبطال آسيا، وقد سجل هدفًا وحيدًا.

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