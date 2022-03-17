جلطة سراي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

جلطة سراي × برشلونة

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انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست

فيرنكي دي يونج - بوسكيتس- بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري

تشكيل جلطة سراي:

يبدأ المدرب دومينيك تورينت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إينياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - ساشا بويي

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

كيريم أكتوركوجلو - أليكساندرو تشيكالدو - ريان بابل

بافاتيمبي جوميز

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو بالتعادل السلبي، ويطمح برشلونة لتكرار ما فعله مع نابولي بالفوز خارج ملعبه وحسم التأهل، في المقابل سيسعى البطل التركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز العملاق الكتالوني.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة جلطة سراي ضد برشلونة في إطار إياب مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب نيف.