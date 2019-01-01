جلطة سراي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة أحداث مباراة ريال مدريد اليوم ضد جلطة سراي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 والتي ستقام في ملعب أتاتورك

جلطة سراي 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

5’ خطأ فى المنطقة الدفاعية لصالح جلطة سراي ضد إيدين هازارد

4’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد وتمريرات فى منتصف الميدان

2’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد فى بداية المباراة لمحاولة خطف هدف التقدم

1’الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء: إيدير ميليتاو / خيمس رودريجيز / فيرلاند ميندي / إيسكو / لوكا يوفيتش / ألفونس أريولا / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / رودريجيو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد

البدلاء: آدم بويوك / سفيان فيجولي / شينير أوبايراكلي / إيمري مور / أوكان كوسوك / عمير بيرم / سلجوق إينان

جلطة سراي: يبدأ المدرب فاتح تريم بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فرناندو موسليرا / ماريانو / كريستيان لوينداما / ماركاو / بوتو ناجاتومو / ريان دونك / ستيفين نزونزي / جيان سيري / فلورين اندوني / ريان بابل

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من ريال مدريد في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، فقد تعادل الفريق التركي في الجولة الأولى أمام كلوب بروج خارج دياره، قبل أن يُهزم على ملعبه على يد الفريق الباريسي المُتصدر حتى الآن للمجموعة.

هُزم الملكي في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو، ليتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الفريق التُركي الذي يحتل المركز الثالث، وفي ظل النتائج السيئة للميرينجي والتي كانت آخرها هزيمة مفاجأة على يد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، فلا نستطيع التوقع بما ستحمله لنا المباراة القادمة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة جلطة سراي ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.