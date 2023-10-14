جلسة مدتها ثلاث ساعات .. كواليس فشل جوارديولا في خطف نجم ريال مدريد!

قرار اللاعب كان محسومًا من البداية

رغم كل المحاولات التي بذلها بيب جوارديولا لاستقطابه إلى مانشستر سيتي، إلا أن الإجابة النهائية لجود بيلينجهام كانت دائمًا ريال مدريد.

بيلينجهام لفت الأنظار خلال هذا الموسم بفضل مستوياته المبهرة مع ريال، حيث ظهر كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط إنتاجية في أوروبا، وساعد الفريق الإسباني على تعويض خسارة كريم بنزيما من الناحية التهديفية.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن بيلينجهام أجرى محادثة مع بيب جوارديولا مدرب سيتي لمدة ثلاث ساعات، حيث حاول خلالها مدرب الفريق الإنجليزي إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه بشتى الطرق.

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وكانت الفكرة الرئيسية لدى بيب هي إعادة لم الشمل بين بيلينجهام وإرلينج هالاند زميله السابق في بوروسيا دورتموند، ومن جانبها قامت إدارة مانشستر سيتي بعرض الكثير من الأموال على صاحب الـ20 سنة.

ومع ذلك لم يكن لدى بيلينجهام أي نية للانضمام إلى حامل لقب البريميرليج، لأن ريال مدريد كان أولويته القصوى لذلك انضم للميرينجي مقابل 100 مليون يورو.

يذكر أن بيلينجهام هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في ريال هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 3 في 10 مباريات رسمية حتى الآن.