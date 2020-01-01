جلسات تدريب خاصة لبوجبا رغم العطلة

متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا وجلسات تدريب خاصة مع مايكل كاريك رغم توقف البريميرليج

يقوم العديد من اللاعبين بالتدريبات الخاصة في منازلهم وذلك تطبيقًا لحالة العزل التي تعيشها أغلب دول أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أقر توقف البريميرليج ظهر الجمعة الماضية، على إثر ظهور حالات إصابة بالفيروس ببين اللاعبين، إضافة إلى المدير الفني لأرسنال مايكل أرتيتا.

ونتيجة لذلك، تفرض بعض الأندية على لاعبيهم البقاء في المنزل، في مقابل أندية أخرى طالبت لاعبيها بالعودة إلى التدريبات بداية من الغد.

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ومن الأندية التي تركت لاعبيها في منازلهم مانشستر يونايتد، ولكن رغم ذلك، لم يترك بول بوجبا نفسه للراحة خوفًا من تأثر لياقته البدنية.

والتزم صانع الألعاب الدولي الفرنسي والفائز بكأس العالم 2018 بتدريبات خاصة من أجل اللياقة رفقة نجم مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك.

ونشرت دايلي ميل البريطانية مقطع فيديو يقوم فيه بوجبا بالركض وعمل تمرينات اللياقة اللازمة بإشراف من مايكل كاريك حتى يستعيد حالته البدنية المثالية.

وتأثر موسم بول بوجبا بشكل كبير بإصابة الكاحل التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد تعرضه لانتكاسة بمجرد العودة للملاعب.

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يذكر أن بول بوجبا كان قد اتهم بالتمرد على مانشستر يونايتد من قبل بعض الجماهير، حيث يتحدث وكيل أعماله مينو رايولا كثيرًا عن مسألة رحيله.