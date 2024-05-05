بعد تصريح سعد اللذيذ حول خطة برنامج الاستقطاب في الصيف الماضي..

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"تم جلب 5 لاعبين لأندية الصندوق، عدا الأهلي 6 لاعبين".. هكذا كشف سعد اللذيذ، المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب لدوري روشن السعودي، عن تفاصيل استقطاب الصفقات للأندية، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

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وكشف الإعلامي وليد سعيد، المختص بالشأن الأهلاوي، عن تفاصيل أخرى حول الصفقات التي تعاقد معها الأهلي في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد الراقي مع عدد من الأسماء العالمية، مثل الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإسباني جابري فيجا، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والسنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، والإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وذكر سعيد، عبر منصة (إكس)، أن الصفقتين اللتين كانتا بتدخل كامل من شركة النادي الأهلي، دون الطلب من لجنة الاستقطابات، هما ميريح ديميرال وجابري فيجا من أتلانتا الإيطالي وسيلتا فيجو الإسباني.

وأضاف "التعاقد مع ميريح ديميرال تم على حساب الأهلي، لأنه كان اللاعب الأقل تكلفة، من ناحية الانتقال والرواتب، بينما التعاقد مع فيجا جاء بناءً على أساس استثماري وكصفقة للمستقبل.

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في المقابل، أوضح أن الرباعي روجر إيبانيز، فرانك كيسيه، ميريح ديميرال، جابري فيجا، قد تم المفاوض معهم بعد حضور واستشارة المدرب وتشكيل فريق العمل الرياضي، وكانت هناك موافقة جماعية من قِبل شركة الأهلي على التفاوض، ومن ثم التعاقد معهم في الصيف الماضي.

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