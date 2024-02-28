"جلاكتيكوس" ريال مدريد في خطر .. فيديو يفضح تحركات برشلونة لخطف عملاق الدوري الإنجليزي

ديكو يجلس على طاولة المفاوضات..

اقتحم إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، دائرة الصفقات المحتملة لعمالقة أوروبا في المستقبل القريب، مع انتشار أنباء حول وجود شرط جزائي في عقده.

ونشرت شبكة "JijantesFC" الإسبانية عبر حسابها على موقع "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، في لقاء مع رافائيلا بيمنتا وماكسويل وكلاء هالاند، دون الكشف عن مكان اللقاء أو أسبابه.

وأشارت الشبكة إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يطمح لضم هالاند إلى النادي الكتالوني في المستقبل القريب من أجل قيادة مشروع الفريق، رغم الظروف المادية الصعبة التي يمر بها.

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وتمثل هذه الصفقة أملًا كبيرًا لإدارة برشلونة من أجل مواجهة التفوق الكاسح لغريمه التقليدي ريال مدريد على مستوى الصفقات، بعدما بات قريبًا من التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ.

وأوضحت الشبكة، التي انفردت بمقطع الفيديو أن الاجتماع بين ديكو وممثلي هالاند، ناقش إمكانية انتقال المهاجم النرويجي لصفوف البلوجرانا.

وقد يستغل برشلونة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، من أجل إفساد خطة الملكي بتكوين "جلاكتيكوس" جديد، بإغراء هالاند بأن يكون خصمًا لكيليان في الليجا.

يذكر أن هالاند عاد سريعًا لهوايته المفضلة بهز شباك منافسيه، بعدما سجل 5 أهداف خلال فوز فريقه مانشستر سيتي بنتيجة (6-2) على لوتون تاون، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.