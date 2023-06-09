جلاد ريال مدريد يعلن موقفه من الانتقال لكتيبة أنشيلوتي هذا الصيف

التكهنات مستمرة حول مصير نجم فياريال

علق صامويل تشوكويزي جناح نادي فياريال الإسباني، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول اهتمام ريال مدريد من أجل الحصول على خدماته.

ريال ارتبط بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة لتعويض رحيل كريم بنزيما، ماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وكان على رأسهم الجناح النيجيري وفقًا للعديد من التقارير الإسبانية.

وفي حوار مع مجلة "بانينكا" قال تشوكويزي عن اهتمام ريال بضمه:"سيتحدث الناس دائمًا ولكني أفكر فقط في فياريال ولا أقرأ ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف:"هل هذه الأنباء صحيحة أم مجرد كذبة؟ لا أعرف ذلك، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أنها غير صحيحة، الشيء الوحيد الحقيقي بالنسبة لي هو فياريال".

وعن التسجيل في شباك ريال مدريد:"إنه حلم وتحقق بالنسبة لي، من لم يحلم بالتسجيل في سانتياجو برنابيو؟ حسنًا لقد سجلت هدفين وكانت لحظة تاريخية لي ولفريقي".

يذكر أن الجناح النيجيري البالغ من العمر 24 سنة، نجح في تسجيل 13 هدفًا ولعب 11 تمريرة حاسمة في 50 مناسبة مع فياريال بموسم 2022/2023.