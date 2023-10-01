جسد خارق يمنعه من التدوير في برشلونة .. كانسيلو يصدم تشافي!

النجم البرتغالي لعب خمس مباريات متتالية كأساسي منذ فترة التوقف الأخيرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص وضع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو في صفوف برشلونة بعد أن ظهر بشكل مميز للغاية حتى الآن.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، كان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة ينوي إراحة اللاعب في مواجهة إشبيلية يوم الجمعة.

لكن بعد إجراء فحوصات روتينية على كافة عناصر الفريق لم يظهر جسد اللاعب أي علامات إعياء أو احتياج للراحة في الوقت الحالي.

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وكان كانسيلو قد شارك في أربع مباريات بشكل متتالي كأساسي منذ انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، وذلك قبل احتساب مواجهة إشبيلية أيضًا.

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جدير بالذكر أن لقاء برشلونة القادم سيكون أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وتتحدث الصحيفة عن إمكانية إراحته في تلك المباراة.