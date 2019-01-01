جزر القمر ومصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون

جزر القمر 0 × 0 مصر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

ولن يكون أمام زملاء صلاح سوى تحقيق الانتصار لتجنب الدخول في حسابات، وفي نفس الوقت لامتصاص الضغط الكبير الواقع على كاهلهم من قبل الجماهير المصرية الغير راضية بكل المقاييس عن الأداء المقدم من كتيبة البدري.

المنتخب المصري عانى من غياب نجمه الأول محمد صلاح، لاعب ليفربول، بسبب الإصابة، وعلى الرغم من تأكيدات البدري على تواجد أكثر من بديل لصلاح، لكن لم يظهر ذلك ووضحت المعاناة المصرية هجوميًا بصورة واضحة.

وعلى الرغم من أن المنتخب المصري قد تقدم في المباراة من خلال لاعبه محمود كهربا، لكن لم تستطع كتيبة حسام البدري أن تحافظ على تقدمها وبعد ضغط الضيوف تمكنوا من إدراك هدف التعديل، ليخسر الفراعنة أول نقطتين لهم في مشوار التصفيات الإفريقية.

عجز المنتخب المصري عن تحقيق الانتصار على نظيره كينيا، واكتفى بتعادل إيجابي مخيب للآمال معه بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

🔴 جزر القمر 🆚 مصر

🏆 تصفيات كاس الامم الافريقية 2021

🏟 استاد دي موروني

🕠 الاثنين - الساعة الثالثة عصراً ....#efa #efasocial pic.twitter.com/jpgURCwVef

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مصر ضد جزر القمر في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./