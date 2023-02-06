جرينوود يستخدم "إنستجرام" للكشف عن مستقبله بعد الخروج من السجن!

جرينوود يحذف صور "إنستجرام" ويترك اسم يونايتد ونايكي!

أجرى ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد تغييرات مهمة على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" - حيث حذف أكثر من 180 مشاركة، وأزال صورة ملفه الشخصي، بينما حافظ على كلمتي "مانشستر يونايتد، ونايكي" في سيرته الذاتية.

في أكتوبر الماضي كان لدى جرينوود 191 مشاركة في ملفه الشخصي على "إنستجرام" ، لكن انخفض العدد الآن إلى تسعة فقط، وعاد اللاعب الإنجليزي الشاب بعد أن سقطت التهم الموجهة إليه بالاغتصاب والتعدي.

جميع المنشورات التسعة المتبقية في ملفه الشخصي - أحدثها في يناير من العام الماضي - جميعها وهو يلعب مع فريق مانشستر يونايتد.

جرينوود خسر صفقة رعاية شركة "نايكي" دون الحصول على تعويض بعد توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء المزعومة ضده.

تم القبض على جرينوود في يناير 2022 وأعلنت دائرة الادعاء الملكية يوم الخميس الماضي أنه تم إلغاء التهم.

يذكر أن آخر مباراة لجرينوود مع يونايتد تعود إلى 22 يناير من العام الماضي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.