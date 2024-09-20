بعد منافسته لهالاند .. برشلونة يتنافس مع عملاقين من أوروبا على ضم جرينوود

الإنجليزي عاد إلى أفضل مستوياته

طفرة مميزة يعيشها الجناح الإنجليزي ميسون جرينوود في فرنسا مع مارسيليا، وهو الأمر الذي دفع كبار أوروبا للعودة إلى مطاردته من جديد.

صاحب الـ22 سنة قطع علاقته بمانشستر يونايتد تمامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتقاله إلى مارسيليا بقيمة 27 مليون جنيه استرليني، ويبدو أن اللاعب تعافى تمامًا من كل الأضرار التي لحقت به بعد أزمة الاعتداء على صديقته وإسقاط كل التهم الموجهة ضده، ورفض انتقاله إلى عدة أندية خاصة في إنجلترا.

موقع "توك سبورت" الإنجليزي كشف عن مراقبة بايرن ميونخ وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لمستوى اللاعب خلال هذا الموسم، تحسبًا لإمكانية التحرك بشكل جدي لضمه في الميركاتو الصيفي لعام 2025.

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ويأتي ذلك بسبب البداية المذهلة التي يعيشها جرينوود في فرنسا، حيث سجل 5 أهداف حتى الآن خلال أربع مباريات، ليكون خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، حيث يعتبر النرويجي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه تهديفيًا بالدوريات الخمس الكبرى.

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ويأتي تألق جرينوود وعودته إلى أفضل مستوياته مع مارسيليا، بعدما نجح خلال تجربة إعارته من مانشستر إلى خيتافي الموسم الماضي، ليعطي اللاعب انطباعًا لكبار أوروبا أن الأمر ليس مجرد صدفة.

جدير بالذكر أن أي صفقة قادمة لجرينوود سيستفيد منها مانشستر يونايتد من الناحية المالية، وذلك بعدما أدرج الشياطين الحمر شرطًا كبيرًا يتيح له هذا الأمر في صفقة بيعه إلى مارسيليا.