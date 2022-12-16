جريميو البرازيلي يقترب من ضم لاعب نادي الهلال

هل يرحل اللاعب البرازيلي عن نادي الهلال؟

يبدو أن النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، قد يرحل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في اتجاه العودة مجددًا إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى.

Shahid

ميشايل انضم لصفوف نادي الهلال خلال شتاء 2022، ولكنه لم يستطع أن يتأقلم مع الفريق حتى الآن، حيث لم يقدم الإضافة التي ينتظرها الجماهير منه.

وأشارت صحيفة "GZH" البرازيلية، إلى أن هناك مفاوضات بين نادي جريميو والهلال، من أجل التعاقد مع ميشايل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات كانت صعبة للغاية، بسبب معاقبة الهلال بالمنع من التسجيل، ولكن شهدت الساعات الماضية موافقة نادي الهلال على عرض جريميو.

ومن ناحية أخرى يرغب ديلجادو في العودة للبرازيل، والتدرب تحت قيادة مدربه السابق ريناتو جاوتشو "بورتالوبي"، الذي تألق معه أثناء تدريب فلامنجو البرازيلي، حيث سجل 14 هدفًا في موسم 2021.

Shahid

اللاعب البرازيلي على استعداد للتخلي عن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه مع نادي الهلال، من أجل الانتقال إلى جريميو البرازيلي خلال الفترة القادمة.