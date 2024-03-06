يواجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات و9 أشهر، حسب بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "المدعي العام في مدريد طالب بسجن أنشيلوتي 4 سنوات و9 أشهر بتهمة الاحتيال الضريبي خلال عامي 2014 و2015".اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
ونقلت الصحيفة عن بيان مكتب المدعي العام، والذي جاء فيه أن "أنشيلوتي أخفى الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصورة خلال تلك الفترة (2014-2015)، وحوّله إلى خارج إسبانيا عبر شبكة معقدة من الشركات والصناديق".
ولفتت إلى أن "المدرب الإيطالي استهدف التعتيم في مواجهة الخزانة العامة الإسبانية وإخفاء المستفيد الحقيقي من الدخل من حقوق الصورة، بحيث لا يضطر هو أو أي من الشركات المذكورة إلى دفع الضرائب".
وانتهى البيان إلى أن "مدرب ريال مدريد قدّم إقرارات الدخل الشخصي، لكنّها تضمنت فقط الراتب والمكافآت، دون أي إشارة إلى حقوق الصورة".
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وحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن "ريال مدريد لن يصدر بيانًا رسميًا للتعليق على القضية في الوقت الحالي".