"أعيدوا لنا لاعبنا" .. ليفركوزن يسخر من حساب الكرة الذهبية بسبب جريمالدو!

رسالة ألمانية إلى النادي الإسباني

خطأ فادح قام به الحساب الرسمي للكرة الذهبية، كان بطله الظهير الإسباني أليكس جريمالدو، لذلك قرر نادي باير ليفركوزن الانضمام إلى حملة السخرية التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي.

جريمالدو الذي يلعب حاليًا في ليفركوزن، ظهر اسمه ضمن القائمة التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول، أمس، الأربعاء، والتي ضمت 30 لاعبًا مرشحًا للحصول على الكرة الذهبية لعام 2024 كأفضل لاعب في العالم.

الغريب أن حساب الجائزة وضع جريمالدو كلاعب في نادي فالنسيا الإسباني، وهو الفريق الذي نشأ فيه قبل الانتقال إلى شباب برشلونة في عام 2008، وقام بحذف التغريدة تمامًا بعد اكتشاف الخطأ.

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وهو الأمر الذي دفع الحساب الرسمي لليفركوزن للخروج بتغريدة موجهة إلى فالنسيا جاء فيها:"أعيدوا لنا لاعبنا".

وتبعها الحساب بتغريدة أخرى قال فيها:"الجميع يسأل متى رحل جريمالدو عن النادي، نحن نسأل نفس السؤال".

يذكر أن الظهير الإسباني البالغ من العمر 28 سنة، ظهر بمستويات مميزة مع ليفركوزن الموسم الماضي، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة 20 في 51 مباراة، ليساهم في فوز الفريق الألماني بكأس ألمانيا والدوري الإسباني تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.