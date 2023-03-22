جريليش يُحاكي فيلم "Home Alone" للتعافي من صدمة توديع كأس العالم!

16 بولة آيس كريم لنسيان صدمة الخروج من كأس العالم!

كشف جاك جريليش لاعب خط وسط مانشستر سيتي وأحد أبرز لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، طريقته في التعافي من خيبة الأمل التى شعر بها بعد إقصاء بلاده من ربع نهائي المونديال على يد فرنسا.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كشف كيف تغلب على حزنه بعد الإقصاء من المونديال، حيث قضي ثلاثة أيام في دبي، وسافر إلى نيويورك لمدة خمسة أيام، وقرر جريليش محاكاة شخصية كيفن مكاليستر بطل فيلم "Home Alone" ومكث في فندق بلازا الشهير.

وقال جريليش في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "مكثت في نفس الفندق الذي تم تصوير فيه فيلم "Home Alone"، يمكن أن تحصل على خدمة غرف مجنونة، مثل 16 مغرفة من الآيس كريم! هذا ما حصل عليه في الفيلم!، أحب هذا الفيلم".

وأضاف: "أخبرني شخص ما عن الجولة، لذلك تجولنا في سنترال بارك، لم أدرك أبدًا حجم الأشياء التي تم تصويرها هناك شعرت بأنني سائح صغير كنت في الجزء الخلفي من عربة تجرها الخيول، وبين الحين والآخر، كان أحدهم يقول: "أقسم أن هذا جاك جريليش".

بعد فترة وجيزة من عودة جريليش من الولايات المتحدة، واجه مانشستر سيتي خصمه ليفربول في كأس كاراباو، ولم يتوقع جريليش أن يشارك في تلك المباراة نظرًا لأنه كان بعيدًا عن التدريبات، لكن بيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي أقحمه في الشوط الثاني.

وأوضح جريليش عن هذه اللحظة: "شعرت أنني بحاجة إلى استراحة صغيرة عدت إلى التدريب يوم الأربعاء وفكرت أنه لا توجد فرصة للمشاركة حيث كنا سنلعب مع ليفربول يوم الخميس في كأس كاراباو".

وأتم: "في الدقيقة السبعين قال بيب جوارديولا ": جاك أنت ستشارك"، ولقد شعرت بالدهشة، كلاعب كرة قدم تريد أن تلعب لكنني لم أتوقع أن ألعب في ذلك الوقت".