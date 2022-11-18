جريليش يروي تفاصيل رعبه من الجمال في قطر!

استقبال مميز لمنتخب إنجلترا في قطر

وصل منتخب إنجلترا إلى قطر يوم الثلاثاء الماضي في محاولة للفوز بأول لقب كبير منذ عام 1966، وفي طريقهم إلى غرفهم بالفندق عثروا على بعض المفاجآت السارة وكشف جاك جريليش وبوكايو ساكا أنهم استبدلوا ركوب الخيل ووحيد القرن بالإبل.

وفي حديثه لشبكة "talkSPORT" كشف جاك جريليش نجم مانشستر سيتي عن روعة الاستقبال الذى حظى به منتخب إنجلترا فور الوصول إلى قطر قائلًا: "لقد حصلنا جميعًا على الزهور وكان هناك جمل وصعدت على ظهره، وقف الجمل بالكامل، كنت منتشيًا للغاية وكنت خائفًا لم أعتقد أنه سيكون مرتفعًا كما حدث لأنني لم أدرك حجمه وعندما وقف كان كبيرًا جدًا".

وأوضح جريليش أنه بمجرد انتهاء جولة الحياة البرية، كان هناك عدد من المفاجآت السارة في فندق الفريق قائلًا: "وصلنا إلى غرفنا الليلة الماضية وكان هناك كل تلك الأشياء الصغيرة -صور اللاعبين رفقة عائلتهم- بالإضافة لوجود أدوات شخصية مثل شفرات الحلاقة وهذا أمر يجعلك تشعر وكأنك في المنزل".

أصبحت لعبة وحيد القرن في إنجلترا رمزًا خلال كأس العالم 2018 ويورو 2020، حيث كان بوكايو ساكا يخوض تدريبات حمام السباحة ركبًا على لعبة تشبه وحيد القرن.

وقال ساكا: "هناك لوحة صغيرة لطيفة لي على وحيد القرن، عندما رأيته لأول مرة كنت أضحك لكنه كان أمرًا لطيفًا بالفعل".

وأتم: "عندما تدخل إلى الفندق، هناك أماكن يمكنك الجلوس فيها وأشياء أخرى وهناك لوحة لجاريث ساوثجيت أولاً وبعد ذلك هناك أنا على وحيد القرن".