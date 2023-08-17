جريليش بعد التتويج بالسوبر الأوروبي: جوارديولا منعنا من الاحتفال باللقب!

جوارديولا يفرض حالة من الانضباط

كشف جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا منع اللاعبين من أي احتفال مفرط بعد أن تغلبوا على إشبيلية بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي.

مانشستر سيتي حقق بطولة كأس السوبر الأوروبي بالانتصار على إشبيلية (5/4) في ركلات الترجيح بعد نهاية الزمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جريليش وزملاؤه انطلقوا إلى مدينة إيبيزا الساحلية فور فوزهم بدوري أبطال أوروبا قبل استعراض صاخب للقب في شوارع مانشستر، وواصل الجناح الإنجليزي الاحتفال طوال الصيف لكن في ظل مواجهة سيتي مع نيوكاسل يوم السبت القادم، سيتعين على لاعبي الفريق تخفيف حدة احتفالاتهم.

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وقال جريليش عقب مباراة السوبر الأوروبي لشبكة "TNT Sports" الأرجنتينة: "جواريولا وضع حظرًا على الكحول، لذا سنعود إلى المنزل الليلة ونتناول بعض الطعام اللذيذ، ونسترخي، لدينا مباراة أخرى، ما هو اليوم؟ تبقى ثلاثة أيام من أجل التعافي، ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف جريليش أيضًا أن جوارديولا أوضح للاعبين أن كأس السوبر لم تكن مباراة استعراضية وأكد على أهمية الفوز بها من أجل زيادة عدد البطولات في خزانة النادي قائلًا: "إنه أمر لا يصدق، أوضح المدرب مدى رغبته في أن يفوز مانشستر سيتي بهذا الكأس يمكنك أن ترى ما يعنيه ذلك الآن، هذا النادي كان ناجحًا للغاية وهذا هو الذي كنا ننتظره لأننا فزنا بدوري الأبطال".

يستضيف فريق جوارديولا، نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.