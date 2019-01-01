جريس: العديد من اللاعبين كانوا خارج الخدمة أمام أنجولا

تعادل مخيب للآمال في أولى مباريات نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي على أنه كان العديد من اللاعبين خارج الخدمة في مباراة نسور قرطاج أمام أنجولا، مشيراً إلى أن الفريق سيعود إلى الطريق الصحيح في المباريات القادمة.

وتعادل المنتخب التونسي بهدف لمثله أمام نظيره الأنجولي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، التي يستضيفها ملعب السويس.

وقال جريس في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "النتيجة هي نتاج الأداء المقدم على أرضية الملعب، ولكن هذا لا يعكس التحضيرات التي قمنا بها".

وواصل: "افتقدنا إلى الإيجابية على المرمى والإنتاجية القوية، سوف نحلل الأسباب ونحلها ولكن هذه المباراة لا تتوافق مع التوقعات".

وتابع: "العديد من اللاعبين لم يكونوا في الخدمة اليوم، المباراة القادمة ستكون مهمة بالنسبة لنا يجب أن نرتق إلى مستوانا المعهود سوف نبذل قصارى جهدنا لنعود إلى الطريق الصحيح".

⭕️نهاية اللقاء

تعادل مخيب للأمال على ملعب السويس 🏟️🇹🇳

تقدم المنتخب التونسي بهدف من ركلة جزاء ليوسف المساكني في الدقيقة 34 وتعادل دجالما لأنجولا في الدقيقة 73 ⚽️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/IcE1OMk49P — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

ويستعد المنتخب التونسي، لمواجهة نظيره المالي مساء الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

الجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة من البطولة تضم كلاً من تونس وأنجولا بالإضافة إلى مالي وموريتانيا.