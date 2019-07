جريزمان ينوي مصالحة ميسي بالتمريرات الحاسمة!

أبدى أنتوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد سعادته خلال مؤتمر تقديمه بإتمام الانتقال إلى كامب نو.

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي:"أولاً أشكر ريال سوسييداد وخوكين أبيريباي على العقد الاحترافي الأول، وأشكر أتلتيكو مدريد وسيريزو (رئيس النادي) على الأعوام التي قضيتها مع التشولو (دييجو سيميوني مدرب الفريق) والزملاء الرائعين".

وأضاف:"أشكر أيضاً زملائي في فرنسا، ورئيس برشلونة وإريك أبيدال (السكرتير الفني للإدارة الرياضية)، وأنا أقبل هذا التحدي. إنه تحدي جديد لإثبات الذات وتحسينها ليس فقط للشعور بالراحة".

وأوضح:"يجب أن أجد لنفسي مكان بين التشكيل الأساسي، وأن أكون لاعباً مهماً وأفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال الذي أفتقر إليه. العام الماضي كنت بحاجة لفعل شيء مع أتلتيكو والعائلة لم تكن جيدة مع فكرة الانتقال، من الصعب دائماً مغادرة نادي تملك به الكثير من الأصدقاء. سأملك الإعجاب والاحترام لأتلتيكو دائماً".

وكان جريزمان قد أثار أزمة كبرى في برشلونة برفضه الانضمام الموسم الماضي وإعلان قراره عبر وثائقي "القرار"، وهو ما علق عليه قائلاً:"لقد فعلت بعض الأشياء السيئة القليلة في الماضي، ولكني لم أندم أبداً لأنها كانت ما أريد فعله في هذا الوقت. المهم الآن أننا معاً، وأنا أريد ارتداء هذا القميص، طلبي للغفران سيكون في الملعب حيث أتكلم بشكل أفضل".

أما عن ليونيل ميسي زميله الجديد ونجم البارسا الأول قال:"ما يجعلني أكثر سعادة هو فكرة اللعب مع أسطورة، ليبرون جيمس في كرة السلة وليونيل ميسي في كرة القدم، اللعب معهما دائماً أمر مختلف".

🔊 @AntoGriezmann: "Messi is someone for every footballer to look up to. It's a source of incredible happiness to be able to play alongside him."



