جريزمان يكتب نهاية رحلته مع أتليتكو مدريد..برشلونة يترقب

جريزمان المتوج بكأس العالم مع الديوك الفرنسية يسعى لتحديات جديدة في مسيرته

فيسبوك تويتر كريم رزق

أعلن أتليتكو مدريد مساء اليوم عن نهاية رحلة أنطوان جريزمان مع النادي الأسباني بعدما اتخذ المهاجم الفرنسي قراره بالفعل في تحديد مستقبله مع الروخيبلانكوس عقب اجتماعه اليوم مع إدارة النادي.

جريزمان اجتمع ظهيرة اليوم مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني وميجيل آنخيل مارين ليعلنها صريحة "بعد الحديث مع سيميوني، ميجيل آنخيل مارين والإدارة، أردت الحديث مع الجمهور الذي منحني كل الحب، قررت الرحيل، رؤية أشياء أخرى، أن أحظى بتحديات جديدة بصعوبات مختلفة، اتخذت القرار بشعوري وبما أحتاج".

الفرنسي أضاف "لقد كانت 5 سنوات رائعة حيث توجت بأول أهم ألقابي مع النادي، لقد كانت مرحلة مهمة للغاية، ستبقون بقلبي، لقد استمتعت هنا كثيراً، لقد بذلت كل ما بوسعي في أرض الملعب، حاولت أن أكون اللاعب الجيد وإهداء السعادة للجماهير التي كانت تأتي إلى واندا ميتروبوليتانو ممتن كثيراً لكم جميعاً".

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

برشلونة سيكون مستعداً الآن لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 125 مليون يورو للتعاقد مع جريزمان في انتظار اجتماعات الأيام المقبلة، وكان جريزمان، ذو ال28 عاماً، قد انتقل إلى الروخيبلانكوس في صيف 2014 قادماً من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

سيميوني وإدارة أتليتكو مدريد هم من صمموا في الأساس على عقد الاجتماع مع جريزمان لتفادي سيناريو الانفصال الذي حدث في الموسم الماضي، والتأكد من اللاعب نفسه برغبته في الرحيل وعدم المشاركة في المرحلة المقبلة من مشروع الأتليتي.

أنطوان جريزمان رغب بالفعل في وضع نهاية لقصته مع أتليتكو مدريد والبدء في تحديات جديدة تناسب تطلعاته في المنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفانتي السبت المقبل في الدوري الأسباني ستكون الظهور الأخير لجريزمان مع أتليتكو مدريد الذي احتل خلاله وصافة الليجا ليضمن مشاركة في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ليفتح جريزمان صفحة جديدة في المفاوضات المرتقبة مع برشلونة الذي سعى كثيراًخلف المهاجم الفرنسي لتدعيم صفوفه مع تقدم سن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز وضخ دماء جديد في صفوف البلاوجرانا العازم على تحقيق دوري أبطال أوروبا العام المقبل بصفقات قوية.

جريزمان حقق مع أتليتكو مدريد لقب كأس السوبر الأسباني، وكأس الدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، ولعب الفرنسي 256 مباراة مع الأتليتي في مختلف البطولات وسجل 133 هدفاً وصنع 50 هدفاً.