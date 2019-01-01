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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جريزمان يشارك ميسي برقم قياسي مميز لآخر 7 مواسم

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استمرارية كبيرة يتمتع بها النجم الفرنسي طوال فترة تواجده بالدوري الإسباني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، في إثبات نفسه كواحد من أبرز نجوم الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة.

جريزمان نجح في افتتاح التسجيل لصالح أتليتيكو مدريد بمواجهة خيتافي بعد 27 دقيقة، في المباراة التي جمعتهما بالليجا في الجولة 21.

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ويتمكن بذلك الفرنسي من تخطي الرقم 10 في رصيده التهديفي من الموسم الحالي مع فريق المدرب دييجو سيميوني.

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ويصبح جريزمان ضمن قائمة تجمعه بلاعب فقط نجحوا في تسجيل أكثر من 10 أهداف لآخر 7 سنوات بالليجا.

وبالتأكيد اللاعب الآخر هو ليونيل ميسي نجم برشلونة حيث كان أول من وصل لهذا الرقم.

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ويخوض أتليتيكو اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الدوري، وفي رصيده 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

ويأمل سيميوني ورفاقه في تحقيق الفوز، من أجل تضييق الخناق على الفريق الكتالوني، الذي يحل ضيفاً على جيرونا بنفس الجولة.

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