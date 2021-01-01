جريزمان يزيد علاقته سوءًا بلاعبي برشلونة!

خطوة غريبة..

عاد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، إلى إثارة الجدل، بعدما خرج في تصريحات انتقد خلالها دفاعات العملاق الكتالوني على إثر أخطاء مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة.

جريزمان خرج بعد خسارة لقب كأس السوبر وقال للصحافة "لقد دافعنا بشكل سيئ، ولم نتحدث في الأخطاء، هذه تفاصيل مهمة، عندما تُخرج الكرة أو تبدأ في الجري على أحد الصراخ، هذا لم يحدث".

وبحسب ما أشارت له صحيفة "كادينا سير" فإن هذه التصريحات قد خلقت حالة من الغضب داخل غرف خلع الملابس، فالفرنسي أراد الإشارة إلى الحارس مارك أندريه تير شتيجن ولاعبي خط الدفاع عمومًا في انتقاد لم يكن مقبولًا.

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صحيفة "آس" تزعم من مصادرها أن المقربين من جريزمان طمأنوه بعدم وجود غضب أو شيء من هذا القبيل، بل على النقيض، شارك بعض اللاعبين الرأي ذاته مع الدولي الفرنسي في انتقاداته.

بشكلٍ عام، يفترض أن جريزمان حاليًا يحاول أن يكسب جميع لاعبي برشلونة في ظل مستواه المتواضع، ولكن بعد التصريحات وفي ظل تأكيدات كادينا سير، يبدو أن الأمور ستزداد صعوبة للفرنسي في غرف خلع الملابس.

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صحيح أن المدرب رونالد كومان قد خرج هو الآخر وانتقد الدفاع علانية، بيد أن خروج المسؤول الفني الأول يختلف كُليًا عن خروج لاعب لانتقاد زملائه.

الجدير بالذكر أن جريزمان في موسمه الثاني مع برشلونة فشل في تقديم نفسه بالصورة الجيدة أيضًا رغم محاولات كومان الاعتماد عليه في مراكز مختلفة، جميعها لم يقدم بها الإضافة المأمولة.

كما تجدر الإشارة إلى أن جريزمان هو ثاني أكبر صفقة في تاريخ برشلونة، عندما ضمه البلوجرانا من أتلتيكو مدريد نظير 125 مليون يورو في صيف 2019.