جريزمان يخلد رحيل كوبي براينت على طريقته الخاصة

جريزمان صمم أن يشارك في تخليد رحيل براينت بطريقته الخاصة

لم يفوت أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني فرصة تخليد ذكرى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

جريزمان ارتدى قميص براينت في فريقه لوس أنجلوس ليكرز قبل مباراة فريقه أمام ليجانيس الإسباني في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر" صورة جريزمان في ممر اللاعبين بقميص براينت قبل المباراة.

وبهذه اللقطة يكون جريزمان قد انضم إلى عدد كبير من لاعبي كرة القدم والرياضيين حول العالم في تخليد ذكرة أسطورة كرة السلة.

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ويعرف جريزمان بشغفه الكبير لكرة السلة وسبق له أن حضر عدد من مباريات كرة السلة في فترة إجازته من كرة القدم.

وشارك جريزمان في فوز برشلونة اليوم على ليجانيس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية نظيفة، وسجل جريزمان الهدف الأول.

وكان أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، قد لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، الأحد، في فاجعة هزت عالم الرياضة.