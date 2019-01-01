جريزمان يثير الجدل حول ناديه الجديد الموسم القادم

اللاعب الفرنسي يعرف أين يريد الذهاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، إثارة التساؤلات حول مستقبله، في الموسم القادم وعن النادي الذي سينضم له.

وكان الفرنسي صاحب الـ 28 عاماً، أعلن منذ أسابيع في مقطع فيديو له أن سيرحل عن ناديه الحالي وينتقل إلى ناد جديد في الموسم القادم.

وفي مقابلة صحفية قال جريزمان: "أعرف أين أريد أن أذهب، وأعرف أيضاً التضحيات التي سأقدمها من أجل الذهاب إلى هناك".

وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خاصة مع اقتراب رحيل البرازيلي كوتينيو عن صفوف الفريق الكتالوني.

العمر بالنسبة لهؤلاء مجرد رقم 🙌



▪️ أكبر لاعب يسجل هاتريك بكأس العالم للرجال هو كريستيانو ( 33 عامًا و 130يومًا)

◽️ أكبر لاعبة تسجل هاتريك بكأس العالم للسيدات هي كريستيان (34 عامًا و 35 يومًا) pic.twitter.com/A0Ag2VWJvt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

الجدير بالذكر ان الفرنسي المتوج مع فريقه بكأس العالم الأخير، سجل 15 هدفاً وصنع 9 آخرين في آخر موسم له مع اتليتكو مدريد.