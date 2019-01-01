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جريزمان يثير الجدل حول ناديه الجديد الموسم القادم

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(C)Getty Images
اللاعب الفرنسي يعرف أين يريد الذهاب
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

واصل الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، إثارة التساؤلات حول مستقبله، في الموسم القادم وعن النادي الذي سينضم له.

وكان الفرنسي صاحب الـ 28 عاماً، أعلن منذ أسابيع في مقطع فيديو له أن سيرحل عن ناديه الحالي وينتقل إلى ناد جديد في الموسم القادم.

وفي مقابلة صحفية قال جريزمان: "أعرف أين أريد أن أذهب، وأعرف أيضاً التضحيات التي سأقدمها من أجل الذهاب إلى هناك".

وارتبط اسم جريزمان بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خاصة مع اقتراب رحيل البرازيلي كوتينيو عن صفوف الفريق الكتالوني.

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الجدير بالذكر ان الفرنسي المتوج مع فريقه بكأس العالم الأخير، سجل 15 هدفاً وصنع 9 آخرين في آخر موسم له مع اتليتكو مدريد.

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