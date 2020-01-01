جريزمان: ميسي؟ لا أعلم شيئًا ولكن أتمنى بقاءه

أنطوان جريزمان يتمنى بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة

قال النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان إنه لا يعلم شيئًا عما يدور بين ميسي وإدارة برشلونة، حيث أن كل ما يحدث هو خاص بالنادي وقائده ولا يعرفه غيرهما.

ميسي كان قد أعلن التمرد هذا الأسبوع، برفض الانتظام في تدريبات برشلونة، تمهيداً للرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد أسابيع من السقوط 8/2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ولكن خورخي ميسي والد اللاعب، توجه مساء أمس الأربعاء إلى مدينة برشلونة من أجل الاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم الموقف، ويبدو أن ليو قرر البقاء موسمًا آخر.

المزيد من الفرق

وحول ذلك قال أنطوان جريزمان إن الأمور التي تحدث بين ليونيل ميسي وإدارة برشلونة لا يعلمها أحد حتى باقي لاعبي النادي الكتالوني، حيث أن الأمور تجري بسرية تامة.

وأضاف: "لا أعلم شيئًا أكثر مما يعلمه الجميع، ولكن من وجهة نظري أتمنى أن يتم حل الأمور في أقرب وقت ممكن لكي يبقى ليونيل ميسي معنا ولا يرحل عن الفريق هذا الصيف"

وتابع: "الكل يعلم قيمة ميسي بالنسبة لبرشلونة، هي أمر لا يحتاج إلى الحديث عنه، لذلك فإننا جميعًا نتمنى أن يقرر ميسي البقاء هنا وأن يبدأ الموسم الجديد معنا"

وبعد الاجتماع بين والد ميسي وبارتوميو، ظهرت التطورات في الأخبار حيث باتت كلمات خورخي تحمل احتمالية الاستمرار في برشلونة عكس ما كان الأمر عليه قبل الجلسة التي جمعته برئيس برشلونة.

عبد الحق نوري .. غصة في قلب فان دي بيك قادته لقمة أوروبا

مفاجأة .. ميسي يتراجع ويقرر البقاء في برشلونة

يذكر أن الأخبار قد سارت في اتجاه انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي، الأمر الذي كان منتظرًا من جميع متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز كأكبر صفقة في تاريخ البطولة، وهو الاحتمال الأقرب في حال قرر النجم الأرجنتيني الرحيل.