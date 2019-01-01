جريزمان: ما يحدث لبرشلونة لا تفسير له

أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة يؤكد أن ما حدث في مواجهة ليفانتي غير مبرر.

أكد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة أن ما حدث في مواجهة ليفانتي بالجولة الـ١١ من الليجا لم يكن له أي تفسير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أنه لا يعاني أي مشكلة من التواجد كأساسي أو بديل مع برشلونة.

وقال جريزمان: "لا يوجد تفسيرًا منطقيًا لما حدث في تلك الدقائق السبعة التي تلقينا فيها الأهداف، وهذا هو الأمر الذي يسبب القلق بالنسبة لنا، علينا أن نرى أين الخلل ونصلحه".

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وأضاف ردًا على سؤال إذا ما كان سبب النتيجة مشكلة فنية أم في تصرفات اللاعبين: "لا نعرف لكن في النهاية خسرنا المباراة وتلقينا ثلاثة أهداف في عشر دقائق، علينا أن نقوم بكل شيء ممكن حتى لا يتكرر ذلك".

وأكمل: "غير قلق بشأن تواجدي كبديل في بعض الأحيان، ذلك كان يحدث في أتلتيكو مدريد أيضًا وبكل تأكيد لن أتأقلم على طريقة الفريق في ثانية".

جدير بالذكر أن برشلونة كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يقلب ليفانتي الطاولة بثلاثة أهداف متتالية في ثمان دقائق مع بداية الشوط الثاني.