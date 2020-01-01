جريزمان لن يقف عائقًا أمام انتقال نيمار إلى برشلونة

أنطوان جريزمان لن يعرق عودة نيمار إلى برشلونة وإحياء شراكته مع ميسي وسواريز مجددًا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني لا يمانع قدوم نيمار دا سيلفا الصيف المقبل إلى صفوف الفريق الكتالوني.

برشلونة حاول جاهدًا استعادة خدمات نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف الماضي ولكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.

وفي نفس الصيف، تعاقد النادي الكتالوني مع جريزمان (28 عامًا)، والذي أراد اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته، بعد نجاحه مع ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد ومعانقته للمجد مع منتخب فرنسا.

ربما تشكل عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل، أزمة لجريزمان، الذي قد يكون أحد ضحايا هذا الانتقال بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أكدت أن جريزمان، عندما قرر الانضمام إلى البارسا، لم ينوِ الرحيل، وهو لن يواجه أي مشاكل أو يعرقل انضمام الدولي البرازيلي

وقالت الصحيفة، إنها تحققت من ذلك بحسب مصادر قريبة من اللاعب المتوج بكأس العالم 2018.

وأضافت أن جريزمان يعرف العلاقة التي تجمع ليونيل ميسي ولويس سواريز بنيمار، ولا يبدو رافضًا لعودة هذا الثلاثي.

جريزمان يعرف أنه قد يفقد بعض الأهمية، لكنه وقع مع برشلونة لـ5 مواسم، ويعلم أنه كلما ارتفعت جودة الفريق، كان ذلك أفضل، ومع تقدم ميسي وسواريز في العمر قد يقل مردودهما، فمع حلول 2020 سيتخطى اللاعبين حاجز الـ33 عامًا.

ويملك جريزمان علاقة جيدة مع نيمار، حيث تبادلا الثناء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديهم أصدقاء مشتركين مثل كيليان مبابي وفيليبي لويس، وهما معجبان ببعضهما على مستوى كرة القدم.