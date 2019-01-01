جريزمان: لقاء ألبانيا سيكون أصعب علينا من مباراة الليلة

فرنسا حققت الفوز بشق الأنفس على مولدوفا مساء اللية

يرى أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي، أن مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا القادمة ستكون أصعب من مباراة مولدوفا الليلة.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً بشق الأنفس على حساب مولدوفا، بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو القادم.

وقال جريزمان في تصريحات عقبت اللقاء: "بالفعل قدمنا مباراة سيئة اليوم، لم نكن في حالتنا بالشوط الأول".

وواصل: "لكن في الشوط الثاني المدرب اجتمع معنا وأمرنا بأن نكون مركزين أكثر أمام المرمى".

وتابع: "أعتقد مباراة ألبانيا يوم الأحد ستكون صعبة، يجب أن نتعافى من مباراة الليلة ونستعد جيداً لدينا وقت قليل فقط لهذا لأن ما يهمنا فقط هو الفوز".

وتلعب فرنسا أمام الألباني، مساء الأحد القادم في الجولة العاشرة من التصفيات.

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وأتم تصريحاته قائلاً: "في بعض الأحيان لا تكون في حالتك وتحقق الفوز، واليوم الأمر كان كذلك".

جدير بالذكر أن الديوك الفرنسية، تتصدر مجموعته برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن تركيا صاحبة المركز الثاني.