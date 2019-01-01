جريزمان: لا يمكن رفض طلب ميسي

هل يلمح جريزمان بالانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، حسم موقفه بالفعل وقرر الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني بسبب هدافه ليونيل ميسي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقال الصحفي روبرتو جوميز في تصريحات لراديو ماركا: "جريزمان أكد لإدارة أتلتيكو مدريد أنّه اتفق بالفعل مع ناديه الجديد وسوف يدفع الشرط الجزائي في الأول من يونيو حينما يصل إلى 120 مليون يورو".

وتابع: "في اجتماع جريزمان مع الإدارة لم يقل سوى شيء واحد "لا يمكن أن أرفض طلب ميسي" مما يؤكد أنّه اتفق بالفعل مع برشلونة بعد تواصل مع هداف الليجا".

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

ووضع الروخي بلانكوس عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة جريزمان آخرها جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

وبجانب برشلونة، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع اللاعب مما قد يفتح الباب لانضمام نيمار إلى ريال مدريد.