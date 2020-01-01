جريزمان: علاقتي تتحسن مع ميسي

تصريحات متفائلة إلى حد كبير..

اعتبر أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أن التأقلم بينه وبين ليونيل ميسي يزداد شيئًا فشيئًا، مُبديًا تفاؤله بشأن الموسم المقبل رغم مآسي الموسم المنقضي.

وكان جريزمان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2019 نظير 125 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، لكنه عانى كثيرًا ونالت منه سهام الانتقادات في أول شهوره.

تحسنت أوضاع جريزمان نسبيًا بعد ذلك ولكن بعدها انهار برشلونة ككل، ورغم ذلك فإن الدولي الفرنسي يؤمن بأن القادم سيكون أفضل.

المزيد من الفرق

جريزمان في تصريحات صحفية أثناء تواجده في معسكر منتخب فرنسا قال "علاقتي مع ميسي تشبه علاقتي مع مبابي، في البداية لم نمنح بعضنا البعض تمريرات بصورة صحيحة واستغرقنا وقتًا لنتأقلم ونتفاهم، الأمور مع ميسي ستتحسن".

ما هي حقيقة عرض مانشستر سيتي لبرشلونة بشأن ميسي؟

كما أضاف "أشعر جيدًا في برشلونة وأعلم أنني ألقى ثقة من النادي ومن المدرب، أريد أن أرى زملائي مرة أخرى، أريد الفوز بكل الألقاب الممكنة، فكان لنا موسم بدون ألقاب وهذا لم يحدث في برشلونة منذ فترة طويلة".

وأتم "خضنا موسمًا معقدًا للغاية للجميع، لكن الآن يمكننا البدء من جديد".

الجدير بالذكر أن رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، قد أبلغ جريزمان في أول محادثة بينهما أنه جزء أصيل من مخططاته للموسم المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن جريزمان سيعود إلى برشلونة بدايةً من يوم الجمعة المقبلة، بينما يفتتح النادي الكتالوني موسمه الجديد بمواجهة فياريال يوم 27 سبتمبر المقبل لحساب الدوري الإسباني.