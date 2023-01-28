جريزمان سبقه .. راشفورد يحاول جني الملايين من وراء احتفاله

سيكون ماركة مسجلة خاصة به

يحاول المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد استغلال مستواه الحالي بأفضل صورة ممكنة، وذلك عن طريق جلب الأموال إلى حسابه البنكي.

راشفورد يعيش أفضل فترات مسيرته حاليًا مع مانشستر يونايتد، واشتهر هذا الموسم باحتفال واحد وهو الإشارة إلى عقله بعد تسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

وكان نجم الشياطين الحمر قد كشف عن سر هذا الاحتفال، مؤكدًا أنه يشير إلى القوة العقلية التي اكتسبها تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن راشفورد تقدم بطلب إلى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة لوضع علامة تجارية خاصة بهذا الاحتفال عن طريق تصميم صورة ظلية له.

ويأتي ذلك لحماية الاحتفال الخاص به من القرصنة في أعمال الكمبيوتر والصور الرقمية والمعدات الرياضية والملابس والأحذية والكتب التعليمية لمدة عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطوة الملايين للنجم الإنجليزي، لأن الاحتفال سيكون ماركة مسجلة باسمه، رغم قيام الفرنسي أنطوان جريزمان بنفس الإشارة في مرات سابقة.

وانتشر هذا الاحتفال بشكل لافت هذا الموسم، حيث قام به يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ، بوكايو ساكا جناح آرسنال وتامي أبراهام مهاجم روما.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة نجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 6 في 29 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد بكل البطولات هذا الموسم.