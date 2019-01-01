جريزمان: حاولت أن أقلد ميسي في الهدف الثاني وهذا سبب احتفالي

ميسي السر وراء الطريق التي سجل بها جريزمان الهدف الثاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة أن ليونيل ميسي، هو السبب في طريقه تسجيله هدفه الثاني اليوم في شباك ريال بيتيس.

وساهم جريزمان في فوز برشلونة، بخمسة أهداف لهدفين على حساب بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بتسجيله هدفين.

وقال جريزمان في تصريحات عقبت اللقاء: "عندما يغيب عنا اللاعبين المهمين، يبذل الفريق كل ما في وسعه لتعويض غيابهم، كنا اليوم رجالاً".

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وتابع: "عقب هزيمتنا الجولة الماضية، كنا نعلم أننا أنه علينا بذل المزيد من الجهد لمباراة اليوم، لعبنا مباراة رائعة، أتمنى أن نستمر هكذا دائماً".

وواصل: "اليوم لعبنا بشكل جيد كفريق جماعي، أشكر زملائي لمساعدتي في تسجيل الهدفين، الفائدة الوحيدة من الإصابات أن اللاعبين الذين يشاركون يصنعوا الفارق وهذا ما شاهدناه اليوم".

وعن هدفه الثاني في شباك بيتيس اليوم، قال الفرنسي: "لقد شاهدت ميسي يسجل مثله في التدريبات، وحاولت أن أقلده وكذلك الأمر حول احتفال أن أحب ما يفعله لاعب السلة ليبرون جيمس لهذا قمت بتقليده في احتفالي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "سعيد بتسجيلي أول هدف رسمي لي على ملعب كامب نو، هناك الأمور التي يجب أن نحسنها ولكن نسير بنسق ممتاز، أحاول أن أتخلي أن الضغوطات وهذا ما يساعدني عليه زملائي والمدرب

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطة وحيدة، عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.