جريزمان: تفاجأت بطلب ديشان صباح مواجهة بلجيكا!

عبرت فرنسا بصعوبة أمام بلجيكا، لكن جريزمان لا يلتفت للانتقادات..

أكد أنطوان جريزمان؛ لاعب منتخب فرنسا، أنه وزملاءه لا يهمهم كيف تحقق الفوز أمام بلجيكا بقدر ما يهمهم النتيجة النهائية، كاشفًا عن كواليس الدفع به على طرف الملعب بدلًا من اللعب في العمق الهجومي.

الديوك نجحوا في اقتناص بطاقة التأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بالفوز أمام بلجيكا بهدف نظيف من النيران الصديقة في الدقيقة 85.

وقال جريزمان خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نتيجة صغيرة؟ لا يهمنا إن انتصرنا بهدف واحد أو أكثر، المهم أننا في ربع النهائي، لقد قدمنا مباراة دفاعية كبيرة، بدون ما قدمنا دفاعيًا، لم يكن بإمكاننا الوصول بعيدًا".

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وأضاف: "الطريقة الدفاعية جديدة علينا، علينا أن نعتاد عليها، كما هو الحال بالنسبة لتوظيفي على الطرف، فقد علمت بالدفع بي على الطرف صباحًا، أنا تحت أمر المدرب (ديشان) والفريق، وأتأقلم على أي وضع".

جريزمان اختتم: "قبولي بهذا المركز تضحية؟ لا! سيعتبر البعض هذا أمر سيئ، الأمر وما به أن المدرب طلب مني أن ألعب هنا، وبغض النظر عن المركز، سأقدم كل ما لدي للفريق، المدرب يعرف أين أحب أن ألعب، لكن مع ذلك مهما كان طلبه سأقدم كل شيء للفريق، خاصةً وأن المدرب يثق بي".

يذكر أن فرنسا تنتظر الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا لمواجهته في دور ربع النهائي.