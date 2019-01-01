جريزمان: لا أهتم بتسجيل الأهداف والوصول لنهائي اليورو صعبًا

تعرف على تصريحات جريزمان حول برشلونة ومنتخب فرنسا

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أنّه لا يهدف في المقام الأساسي لتسجيل الأهداف ولكن لمساعدة الفريق مشيرًا إلى صعوبة التأقلم مع نادي بحجم البلوجرانا.

جريزمان يعاني مع برشلونة خلال الفترة الماضية ولم يسجل أي أهداف منذ هدفه أمام إيبار.

وقال صاحب الـ 28 عامًا في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لم نقدم مستويات جيدة في المنتخب خلال الفترة الأخيرة وخاصة على الصعيد الهجومي. صحيح حققنا الانتصار أمام مولدوفا ولكننا نحتاج إلى التطور وسوف نقاتل أمام ألبانيا".

وتابع: "أنا لاعب أهتم بالفريق أكثر من المكاسب الفردية، أحاول أن أتحرك بصورة جيدة لخدمة زملائي ولو نجحت في التسجيل فهذا أمر جيد ولكنّه ليس هدفي الرئيسي".

لاعب أتلتيكو مدريد السابق أشار إلى أنّه غير منزعج من قلة الأهداف التي يسجلها في الآونة الأخيرة مؤكدًا أنّه يعمل لأجل الحصول على الثقة ولا يعاني من أي أزمة.

وواصل: "برشلونة ليس ناديًا سهلًا ويحتاج من كل العمل المتواصل لأجل تسجيل التأقلم وأنا فخور بوجدي به في الوقت الراهن".

وأردف: "هدفي في 2020 أن أكون لاعبًا أكثر أهمية في برشلونة وأشارك بصورة منتظمة وأصنع العديد من الفرص وكذلك أن نتواجد في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال وأكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب في أمم أوروبا".

واختتم: "أي مباراة يخوضها المنتخب الفرنسي تكون صعبة. البعض يتوقع كوننا أبطال العالم فهذا يعني الفوز بكل المباريات بنتائج مثل 3-0 و4-0 ولكن هذا لن يحدث. أعتقد أننا سنواجه تعقيدات في أمم أوروبا ولن يكون من السهل الوصول إلى المباراة النهائية".

جدير بالذكر أنّ فرنسا لم تحقق أمم أوروبا منذ 2000 كما وصلت إلى نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام البرتغال.