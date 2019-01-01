جريزمان سبيل برشلونة نحو نيمار

مسلسل برشلونة ونيمار بلا نهاية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير فرنسية أن برشلونة لن يفقد الأمل في التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، وأن أنطوان جريزمان قد يكون سبيله لفعل الأمر.

وحاول برشلونة الصيف الماضي إعادة نيمار مجدداً لصفوفه، وسط إصرار من اللاعب البرازيلي، ولكن بي إس جي تمسك بمطالبه، لتفشل الصفقة.

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وقالت "Le10sport" إن فكرة المبادلية بين جريزمان ونيمار هي أحدث الأفكار المطروحة من أجل إتمام عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وحتى الآن، فشل جريزمان في التألق والظهور بالشكل المطلوب مع برشلونة منذ انضمامه لصفوفه الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

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وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان في الأسابيع الماضية، وسجل عدداً من الأهداف الحاسمة، ولكن قوبل باستهجان وغضب من جمهور فريقه.

ويلعب برشلونة مساء الأحد أمام إشبيلية ضمن منافسات الدوري الإسباني.