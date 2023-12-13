"جريزمان إلى السعودية؟".. رئيس أتلتيكو مدريد يحسم الجدل برسالة واضحة

سيريزو يكشف مصير جريزمان بعد ربطه بعدة أندية سعودية

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حسم إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، الجدل بشأن مصير لاعبه أنطوان جريزمان، الذي بات في الشهور الماضية هدفا لأندية سعودية كبرى.

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مهاجم أتلتيكو مدريد كان هدفًا لبعض الأندية السعودية على رأسها اتحاد جدة، بحسب التقارير، لكنه فضل البقاء في النادي الإسباني، الذي اشتراه نهائيًا من برشلونة، بعد عامين قضاهما به على سبيل الإعارة.

وقال سيريزو في تصريحات عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام لاتسيو: "التجديد لجريزمان؟ لا نجري محادثات معه الآن، لكن إذا كان عليه التجديد سوف يقوم بذلك على الفور".

وأضاف رئيس الروخيبلانكوس: "الأداء الذي يقدمه جريزمان هذا الموسم يدفعنا للحفاظ عليه، إنه من أفضل اللاعبين حول العالم، يمكننا مقارنته مع دي ستيفانو وكاكا وزيدان، بجميع لاعبي أتلتيكو مدريد مثل أراجونيس وجاراتي".

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وتطرق سيريزو، إلى الحديث عن بيع النادي الإسباني، إلا أنه أكد بلهجة صارمة: "أتلتيكو مدريد ليس للبيع، هل ذلك واضحًا؟!".

يشار إلى أن جريزمان شارك مع أتلتيكو الموسم الجاري في 20 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع اثنين آخرين، أما عن عقده فلا يزال يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

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